Attacco in Iran come cambia il prezzo della benzina | mercati a picco e Brent alle stelle

L’attacco in Iran ha scosso i mercati globali, facendo salire alle stelle il prezzo del petrolio e provocando un crollo delle Borse europee. Con il Brent che supera i 75 euro, i timori di instabilità si riflettono anche sulle decisioni degli investitori, sempre più orientati verso beni rifugio come oro e valute. Ma come influenzerà questa crisi il prezzo della benzina per le famiglie italiane? È ora di analizzare i possibili scenari.

L’attacco di Israele all’Iran ha scosso i mercati, con gli investitori che stanno scappano dai titoli e ripiegando invece su beni rifugio più sicuri come oro e le valute. Come diretta conseguenza dell’attacco, anche il prezzo del petrolio è salito alle stelle, con il future del Brent che supera la soglia psicologica dei 75 euro. Come reagiscono le Borse. Avvio in forte rosso per le principali Borse europee. Tensioni che già hanno fatto sentire i loro effetti sui listini asiatici, con Tokyo che lascia sul terreno oltre l’1%. Perde così quota a Piazza Affari l’indice Ftse Mib a -1,21%. Segno negativo anche per tutte le altre principali piazze finanziarie: da Francoforte (Dax 40 -1,01%) a Parigi (Cac 40 -0,66%), passando per Madrid (Ibex 35 -1,28%) e Londra (Ftse 100 -0,27%). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Attacco in Iran, come cambia il prezzo della benzina: mercati a picco e Brent alle stelle

In questa notizia si parla di: attacco - iran - prezzo - mercati

Trump e Iran vicini a un accordo. Netanyahu pronto all’attacco? - Trump e Iran si avvicinano a un possibile accordo, mentre Netanyahu si prepara all'ipotesi di un attacco.

#FlashAzioni Sale la tensione sul fronte geopolitico con l’attacco israeliano su larga scala all’Iran per impedire la costruzione di un’arma atomica: i mercati in un clima di avversione al rischio convogliano la liquidità verso asset difensivi https://intesasanpaol Vai su X

Netanyahu: "L'attacco all'Iran per ridurre la minaccia di Teheran e per la sopravvivenza di Israele" Vai su Facebook

Le Borse europee in rosso dopo l'attacco di Israele all'Iran. Vola il petrolio; Attacco Israele a Iran, prezzo petrolio e oro in rialzo. Borse in calo; Le Borse di oggi, 13 giugno. Attacco all’Iran, l’Europa in profondo rosso.

Attacco Israele a Iran, prezzo petrolio e oro in rialzo. Borse in calo Da tg24.sky.it: Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime: con la tensione in Iran dopo l'attacco di Israele (IL LIVEBLOG) il Wti con consegna a luglio viene scambiato a ...