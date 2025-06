Attacco in Iran Borse chiudono in calo

Le tensioni tra Iran e Israele scuotono i mercati europei, che chiudono in forte calo. Gli attacchi in Medio Oriente alimentano l’ansia degli investitori, facendo crollare le principali borse e facendo salire il prezzo del petrolio. In questa atmosfera di incertezza, gli 185 miliardi di euro evaporati in Europa rappresentano un chiaro segnale di come il geopolitico influenzi i mercati finanziari. La situazione rimane in evoluzione e richiede attenzione costante.

18.16 Le principali Borse europee chiudono in calo, appesantite dall'escalation delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, dopo gli attacchi israeliani in Iran. A Milano l'indice Ftse Mib cede l'1,28%. Francoforte lascia sul terreno l'1,09%, Parigi perde l'1,04% mentre Londra arretra dello 0,39%. Madrid -1,23%. In Europa in fumo 185 miliardi di euro. Forte rialzo del prezzo del petrolio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

