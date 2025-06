Attacco di Israele sull' Iran Schlein | Netanyahu rischia di far diventare il conflitto globale

L'escalation tra Israele e Iran rischia di trascinare il mondo in un conflitto globale, minacciando la stabilità internazionale e i negoziati sul nucleare. La sfida politica e diplomatica si fa sempre più intensa, mentre le tensioni si alzano. È ora che l’Italia, come ricordato da Elly Schlein, si attivi con fermezza per fermare questa spirale di aggressioni e preservare la pace mondiale.

(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2025 "Il Governo si attivi per fermare questa escalation. L'attacco di Netanyahu sull'Iran rischiano di rendere il conflitto globale e rischiano di far saltare il negoziato sul nucleare. Meloni non si schiacci su Trump e faccia qualcosa, ricordando che l'Italia ripudia la guerra" così la segretaria del Pd Elly Schlein. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Attacco di Israele sull'Iran, Schlein: "Netanyahu rischia di far diventare il conflitto globale"

In questa notizia si parla di: attacco - iran - schlein - netanyahu

Trump e Iran vicini a un accordo. Netanyahu pronto all’attacco? - Trump e Iran si avvicinano a un possibile accordo, mentre Netanyahu si prepara all'ipotesi di un attacco.

Oltre al genocidio di palestinesi ora l'attacco all'Iran: qualcuno ha intenzione di fermare il criminale Netanyahu o vogliamo lasciare a lui la decisione di farci trascinare tutti in un conflitto dagli effetti devastanti e imprevedibili senza neppure battere ciglia? L’Euro Vai su Facebook

Schlein dopo l’attacco israeliano all’Iran: “Governo si attivi subito per de-escalation”; Attacco di Israele sull'Iran, Schlein: Netanyahu rischia di far diventare il conflitto globale; Israele-Iran, news sull’attacco in diretta: Teheran: È dichiarazione di guerra”. Nuova ondata di raid, Trump: Firmi accordo.

Schlein dopo l’attacco israeliano all’Iran: “Governo si attivi subito per de-escalation” Riporta repubblica.it: Fratoianni: “Subito un’iniziativa della comunità internazionale” ...