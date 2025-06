Attacco di Israele sull' Iran rientro d' urgenza dei vescovi toscani a Gerusalemme

L’attacco di Israele sull’Iran ha acceso un allarme internazionale, con ripercussioni che si fanno sentire in tutta la regione. I vescovi toscani, attualmente in pellegrinaggio in Terra Santa, hanno deciso di rientrare d’urgenza, consapevoli della delicata situazione. Simone Pitossi, che li accompagna, spiega: "Ci hanno portato fuori dalla città vecchia di...". La loro visita si trasforma in un gesto di solidarietà e riflessione in un momento cruciale per la pace.

Dopo l’attacco missilistico di Israele sull’Iran di stanotte, l’Iran ha reagito con l’invio di droni che sono in arrivo. Spiega Simone Pitossi, che sta seguendo il gruppo dei vescovi toscani, in questi giorni in pellegrinaggio in Terra Santa: "Ci hanno portato fuori dalla città vecchia di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Attacco di Israele sull'Iran, rientro d'urgenza dei vescovi toscani a Gerusalemme

In questa notizia si parla di: iran - attacco - israele - vescovi

Trump e Iran vicini a un accordo. Netanyahu pronto all’attacco? - Trump e Iran si avvicinano a un possibile accordo, mentre Netanyahu si prepara all'ipotesi di un attacco.

Attacco Israele su Iran: vescovi toscani a Gerusalemme, rientro immediato in Italia. Padre Faltas (vicario Custodia), “situazione terribile”; Attacco di Israele all'Iran: rientro anticipato per i vescovi toscani; Il vescovo Migliavacca con religiosi e laici è a Gerusalemme, si organizza il rientro del gruppo dopo l'attacco di Israele all'Iran.

Attacco di Israele all'Iran: rientro anticipato per i vescovi toscani Secondo rainews.it: Erano in pellegrinaggio in Terra Santa e stanno tentando di raggiungere la Giordania, nella speranza che lì lo spazio aereo sia aperto ...