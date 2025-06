Attacco di Israele sull' Iran Crosetto | Seguo la situazione da stanotte ce lo aspettavamo

Da stanotte, il mondo osserva con apprensione l'attacco di Israele all'Iran, un evento che molti, tra cui il Ministro Crosetto, avevano considerato possibile. La tensione crescente nel Medio Oriente si aggiunge a un quadro già complesso, aprendo un nuovo fronte in un momento delicato. La situazione rimane cruciale, e l'attenzione internazionale è tutta rivolta alle ripercussioni di questa escalation. Resta aggiornato, perché la pace è più fragile di quanto sembri.

(Agenzia Vista) Roma, 13 giugno 2025 "È dalle 3 di questa notte che sto seguendo l'attacco di Israele all'Iran. Ce l'aspettavamo. Lo scenario che si è aperto non ci ha sorpresi, ce lo aspettavamo. Si è aperto un altro fronte e non avevamo bisogno di altri fronti in questo periodo" così il Ministro Crosetto, intervenendo al Festival dell'Imprenditore a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it