Attacco di Israele in Iran Simone Giusti e i vescovi toscani in fuga da Gerusalemme | Allarmi ogni ora stiamo bene

In un clima di crescente tensione internazionale, l'attacco di Israele in Iran ha scosso lapace globale. Le sirene e gli allarmi sui cellulari hanno avvertito tutti, compresi i vescovi toscani in visita a Gerusalemme, che sono stati costretti a fuggire per mettersi in salvo. In questo scenario di incertezza, il senso di preoccupazione si mescola alla speranza che si possa trovare una via diplomatica. La situazione resta critica e in evoluzione.

Gli alert sui cellulari hanno iniziato a suonare: Israele aveva appena lanciato un massiccio attacco missilistico sull'Iran e per questo tutta la popolazione era stata messa in allerta. Compresa anche la delegazione di vescovi toscani, guidata dal cardinale Augusto Paolo Lojudice, in.

