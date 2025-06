Attacco di Israele in Iran quali conseguenze ha sull' economia

L'attacco di Israele in Iran scuote i mercati finanziari: il prezzo del petrolio schizza del 9%, le borse crollano di centinaia di miliardi e l'oro raggiunge record storici. La paura di un effetto domino sull'economia globale fa tremare gli investitori, pronti a fronteggiare un'incertezza senza precedenti. In questo scenario, le scelte di domani potrebbero determinare il futuro di interi mercati e nazioni.

Iran sotto attacco, nuovo colpo all'economia globale: l'impatto della crisi - Il fattore geopolitico è l'elemento di maggiore preoccupazione per le istituzioni internazionali, dalla Bce al Fmi e alla Banca Mondiale, che provano a prevederne e gestirme le conseguenze ... Secondo msn.com

Israele attacca l’Iran, e per le imprese italiane si stimano aumenti per 11 miliardi - Un aumento strutturale dei prezzi di gas e petrolio che potrebbero arrivare a costare oltre 11 miliardi di euro in più per le piccole e medie imprese italiane (Pmi) già nel 2025. Segnala msn.com

Attacco di Israele all'Iran scuote le Borse: oro e petrolio in rialzo - L'attacco di Israele all'Iran si abbatte come una scure sulle Borse, mentre si registra il balzo dell'oro e del petrolio e il rialzo del gas. Secondo msn.com