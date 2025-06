Attacco di Israele all' Iran scuote le Borse | oro e petrolio in rialzo

L’attacco di Israele all’Iran scuote i mercati finanziari, facendo tremare le Borse europee e spingendo oro e petrolio ai massimi. In un clima di crescente tensione geopolitica, gli investitori si rifugiano in asset sicuri, mentre i principali indici europei registrano cali significativi. Questa escalation rischia di influenzare profondamente l’economia globale, richiedendo attenzione e strategia. La stabilità è in bilico, e il mercato aspetta sviluppi che potrebbero ridefinire gli equilibri internazionali.

L'attacco di Israele all' Iran si abbatte come una scure sulle Borse, mentre si registra il balzo dell' oro e del petrolio e il rialzo del gas. Poco mossi i rendimenti dei titoli di Stato, con lo spread tra Btp e Bund che prosegue a 95 punti base. L'indice Stoxx 600 cede lo 0,9%. In calo con Madrid (-1,5%), Milano (-1,4%), Francoforte (-1,2%), Parigi (-1%), Londra (-0,6%). I principali listini del Vecchio continente sono appesantiti dal comparto del lusso (-2,1%) e delle auto (-1,8%). Raffica di vendite sulle banche (-1,6%) e sul settore tecnologico (-1,2%). Si va verso un avvio negativo per le Wall Street dove i future sono in calo.

