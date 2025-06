Attacco di Israele all' Iran il mondo ora teme l' escalation

L’attacco di Israele all’Iran ha acceso i riflettori sul rischio di una escalation globale, aprendo un nuovo capitolo in decenni di tensioni irrisolte tra le due nazioni. Questo episodio, che ha sconvolto gli equilibri geopolitici e contraddetto le recenti iniziative di dialogo, solleva interrogativi cruciali sulla stabilità regionale e mondiale. Ora, il mondo guarda con trepidazione verso i prossimi sviluppi, consapevole che la pace è appesa a un filo sottile.

Washington, 13 giu. (askanews) - Lo scontro tra Israele e l'Iran ha radici lontane, quello di questa notte è solo l'ultimo capitolo di una storia lunga decenni di minacce, ultimatum, guerre clandestine e attacchi di diverso genere. L'escalation del conflitto è avvenuta sfidando il monito di Donald Trump e sabotando di fatto i suoi negoziati con Teheran sul nucleare. La decisione di attaccare i vertici militare iraniani e i siti nucleari delle Repubblica islamica è stata presa dal premier israeliano Benjamin Netanyahu lunedì scorso, quando ha chiamato il presidente americano Donald Trump, informandolo della sua intenzione suggerendo di evacuare il personale americano in Medio Oriente per il timore di ritorsioni iraniane.

