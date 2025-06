Attacco all’Iran quali caccia di Israele hanno passato le difese Pasdaran e distrutto bunker e siti nucleari

L’attacco di oggi all’Iran segna un momento decisivo nei conflitti regionali: oltre 200 caccia israeliani, tra cui gli avanzati F-35I Adir, hanno attraversato le difese iraniane per colpire bunker e siti nucleari strategici. Un’operazione orchestrata con precisione millimetrica, che mette in discussione l’equilibrio di potere in Medio Oriente. Ma quali sono state le ripercussioni immediate e quali scenari si aprono nel panorama internazionale?

Roma, 13 giugno 2025 - Israele ha attaccato l'Iran con oltre 200 caccia, colpendo almeno 100 obiettivi e sganciando un potenziale di 330 bombe. Nell'improvviso attacco, sicuramente preparato da tempo come testimonia il potenziale schierato e l'infiltrazione del Mossad con una base di droni vicino a Teheran, dal territorio israeliano sarebbero decollati squadroni di F-35I Adir di ultima generazione, F-15 e F-16. Come nell'attacco del 19 aprile 2024, quando Israele rispose con successo ai missili lanciati da Teheran per rappresaglia del raid di Tel Aviv contro l'ambasciata di Damasco del 1 aprile, c'è stato l'insostituibile supporto degli aereocisterne Boeing 707 dell'Aeronautica israeliana che ha garantito ai caccia carburante nel raid a lungo raggio.

