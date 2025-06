Attacco all’Iran Meloni convoca una riunione coi ministri e con i vertici dell’intelligence

In un momento critico di tensione internazionale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non lascia nulla al caso: ha convocato una riunione con ministri e intelligence per affrontare l’attacco in Iran e le recenti azioni di Israele. La sua attenzione è massima, e le decisioni prese oggi saranno cruciali per la stabilità regionale. La situazione richiede risposte rapide e coordinate, perché il futuro del Medio Oriente potrebbe dipendere da queste scelte.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "sta seguendo con la massima attenzione" l'evolversi della crisi in Iran e ha convocato per il pomeriggio di oggi una riunione in videoconferenza con i ministri maggiormente coinvolti e con i vertici dell'intelligence nazionale. Lo si apprende da fonti di Palazzo Chigi dopo l'attacco sferrato nella notte da Israele. Crosetto: Israele ha colpito personalità di spicco iraniane. "Stiamo monitorando da questa notte gli eventi". Lo ha detto in un'edizione straordinaria del Tg1 Mattina estate il ministro della Difesa Guido Crosetto sulla situazione dopo l'attacco israeliano all'Iran.

