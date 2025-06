Attacco all’Iran Macron | Israele ha diritto di proteggersi

Mantenere un impegno condiviso verso la pace e il dialogo. La sicurezza di Israele, così come la stabilità regionale, dipendono dalla capacità di tutte le parti di agire con responsabilità e rispetto reciproco. Solo attraverso la diplomazia e la moderazione si potranno costruire le basi per un futuro di convivenza pacifica e duratura.

La Francia ha ripetutamente condannato il programma iraniano in corso e ha adottato tutte le misure diplomatiche a tal fine. In questo contesto, la Francia riafferma il diritto di Israele a proteggersi e a garantire la propria sicurezza. Per non compromettere la stabilità dell’intera regione, invito le parti a dare prova della massima moderazione e a. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Attacco all’Iran, Macron: “Israele ha diritto di proteggersi”

Meloni: “Non condividiamo le recenti proposte di Israele. Netanyahu rispetti il diritto internazionale” - Durante il 'premier time' in Aula della Camera, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso la sua opposizione alle recenti proposte del governo israeliano guidato da Netanyahu.

ULTIM'ORA - Israele ha lanciato un «attacco preventivo» contro l'Iran. Lo ha annunciato il ministro della Difesa Israel Katz, dichiarando lo stato di emergenza. «A seguito dell'attacco preventivo dello Stato di Israele contro l'Iran, è previsto nell'immediato futur Vai su Facebook

Israele attacca l'Iran, nuova ondata di raid: 'Siamo in guerra'. Teheran: 'Pronti a combattere per anni'; Guerra in Medioriente: Israele attacca l'Iran | Raid su siti nucleari; Israele ha attaccato l'Iran: le news e gli aggiornamenti in diretta.

MEDIO ORIENTE: Conferenza Onu su Israele-Palestina rinviata dopo attacco a Iran - fonti - ospitata da Francia e Arabia Saudita volta a definire una roadmap verso una soluzione a due Stati tra Isr ... Da msn.com

Israele attacca Teheran: 'Azione calcolata per proteggere i cittadini', dice l'ambasciatore all'Onu - L'ambasciatore israeliano all'Onu difende gli attacchi a Teheran come risposta a una minaccia esistenziale, basata su chiare informazioni di intelligence. Scrive quotidiano.net

Israele attacca l'Iran, colpiti siti nucleari. Media: nella capitale almeno 78 morti - Fonti di Intelligence Usa: c'è un'opportunita di cambio di regime in Iran L'attacco israeliano all'Iran ha sollevato interrogativi sulla possibile intenzione di Israele di voler imporre un cambio di r ... Si legge su msn.com