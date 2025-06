Attacco all’Iran le compagnie israeliane spostano gli aerei in Europa | alcuni sono a Fiumicino e Malpensa

Le tensioni tra Iran e Israele si intensificano, con le compagnie israeliane che spostano oltre 60 aerei tra Europa, Italia e Stati Uniti per garantire la sicurezza dei propri velivoli. A Fiumicino e Malpensa, alcuni di questi velivoli sono già al riparo da possibili ritorsioni di Teheran. Un’operazione strategica che mette in evidenza come il settore aereo si adatti alle sfide geopolitiche globali, evidenziando l’importanza della sicurezza e della rapidità nelle risposte.

Oltre 60 velivoli, secondo l’analisi del «Corriere», si trovano tra Cipro, l’Italia e gli Stati Uniti. I vettori locali li hanno messi al riparo da eventuali risposte militari di Teheran. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Attacco all’Iran, le compagnie israeliane spostano gli aerei in Europa: alcuni sono a Fiumicino e Malpensa

