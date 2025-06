Attacco all’Iran l’analisi ex ufficiale Mossad | Vedremo come risponderà Teheran

L'attacco di Israele all'Iran ha scatenato un acceso dibattito tra gli esperti di sicurezza internazionale. Shima Shine, ex ufficiale del Mossad, ci offre un’analisi incisiva, evidenziando le incognite di un conflitto che potrebbe cambiare gli equilibri regionali e nucleari. La domanda cruciale rimane: come risponderà Teheran? L’escalation attuale apre scenari imprevedibili, rendendo questa crisi una delle più complesse degli ultimi tempi.

Sull’attacco di Israele all’Iran l’analisi di un’ex ufficiale Mossad, Shima Shine: “Quello che mi preoccupa è se questa guerra terminerà senza distruggere il programma nucleare iraniano. È difficile prevedere come si svilupperà . Dovremmo vedere se e come l’Iran risponderà anche perché è uno scenario completamente diverso dai precedenti, per i danni reciproci che possono essere rilevanti e per il fatto della distanza geografica senza confini comuni”. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Attacco all’Iran, l’analisi ex ufficiale Mossad: “Vedremo come risponderà Teheran”

