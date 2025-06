Attacco all’Iran il premier israeliano Netanyahu | Colpito il cuore del programma nucleare

In un audace colpo di scena, il premier israeliano Netanyahu ha annunciato di aver attaccato "il cuore del programma nucleare dell’Iran", segnando un decisivo passo nella lotta internazionale contro la proliferazione atomica. L'attacco ha preso di mira l'impianto di Natanz e i principali scienziati coinvolti nello sviluppo delle armi, mettendo a rischio l’intera strategia nucleare iraniana. L'articolo analizza le implicazioni di questa operazione e il suo impatto sulla stabilità regionale e globale.

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha dichiarato che Israele ha colpito “il cuore del programma di arricchimento nucleare dell’Iran e i suoi sforzi per sviluppare un’arma nucleare”. Ha aggiunto che l’attacco ha preso di mira l’impianto principale di arricchimento a Natanz, nonche’ i principali scienziati nucleari iraniani coinvolti nello sviluppo della bomba e il nucleo del programma missilistico balistico del Paese. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Attacco all’Iran, il premier israeliano Netanyahu: “Colpito il cuore del programma nucleare”

