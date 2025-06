Attacco a Iran telefonata leader Berlino Parigi Londra

In un momento di crescente tensione internazionale, i leader di Germania, Francia e Gran Bretagna si preparano a una telefonata cruciale per discutere degli attacchi israeliani all'Iran. Questa conversazione rappresenta un passo importante verso la gestione della crisi e il rafforzamento della cooperazione europea. La diplomazia si fa sentire: quali saranno le decisioni e le strategie condivise per affrontare questa delicata situazione?

I leader della Germania della Francia e della Gran Bretagna avranno una telefonata sugli attacchi israeliani all'Iran. Lo ha riferito il portavoce del governo tedesco.

Telefonata Trump-Netanyahu sull'Iran che avverte: ¬ęSe attaccano nostri siti atomici risponderemo¬Ľ|¬†Idf e il caso Freedom Flotilla - Nel cuore di una lunga telefonata tra Trump e Netanyahu, risuonano avvertimenti decisi: qualsiasi attacco ai siti atomici iraniani scatener√† una risposta forte, che coinvolge anche il questione della Freedom Flotilla.

ULTIM'ORA - ¬ęIl comandante delle Guardie della Rivoluzione Hossein Salami √® stato assassinato in un attacco israeliano¬Ľ. Lo riferisce la tv di stato iraniana. La quale ha aggiunto che nell'attacco di Israele sono stati uccisi anche ¬ęil comandante della base Vai su Facebook

