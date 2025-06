ATP ‘s-Hertogenbosch 2025 Opelka elimina Medvedev In semifinale anche Humbert

L’ATP 250 di ’s-Hertogenbosch 2025 si anima con una sorprendente svolta: Reilly Opelka elimina il favorito Medvedev e sogna la finale sulla storica erba olandese. La sua prestazione impeccabile, senza mai perdere servizio, ha lasciato il pubblico senza parole. Ora, l’americano affronterà Zizou Bergs in semifinale, aprendo un nuovo capitolo in questa emozionante rassegna. La strada verso il trionfo è ancora tutta da scrivere...

Si sono delineate le semifinali dell'ATP 250 di 's-Hertogenbosch. Nella parte alta la sorpresa è quella di Reilly Opelka, che ha superato in due tie-break il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero uno. L'americano non ha mai perso il servizio, annullando tre palle break e alla fine si è imposto in un'ora e trentotto minuti di gioco. In semifinale il tennista statunitense, che si è ritrovato sull'erba londonese, affronterà Zizou Bergs. Il belga ha messo fine al sogno dell'estone Mark Lajal, grande sorpresa del torneo, imponendosi anche lui per 7-6 7-6 dopo una battaglia di due ore e mezza di gioco.

