Atletica Riva rompe il ‘muro’ del miglio | realizza il record italiano in Diamond League

Federico Riva scrive una nuova pagina di storia dell’atletica italiana, rompendo il record del miglio dopo ben 33 anni. Con un impressionante 3:49.72 in Diamond League a Oslo, il talento romano dimostra di essere in grande crescita e pronto a lasciare il segno a livello internazionale. Un risultato che conferma il suo status di promessa emergente e apre nuove prospettive per il mezzofondo italiano. La sua performance è destinata a rimanere impressa negli annali.

Oslo – Trentatré anni. Tanti ne sono passati prima che qualcuno riuscisse a superare il record italiano del miglio di Gennaro Di Napoli. A farlo, sottolinea la Fidal, è un Federico Riva in grande crescita, autore di un notevole 3:49.72 in Diamond League a Oslo, tempo che supera di oltre due secondi il primato resistito per 33 anni, dal maggio 1992, ovvero da quando Di Napoli corse in 3:51.96 a San Donato Milanese. Il mezzofondista romano delle Fiamme Gialle prosegue il suo momento favorevole e ‘converte’ anche nel miglio (1609,34 metri) i progressi evidenziati la scorsa settimana al Golden Gala Pietro Mennea nei 1500 (3:31. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

