Atletica La società apuana si conferma tra le migliori nelle varie competizioni a livello regionale Incetta di titoli per i Runnerini Afaph Massa-San Carlo esperienza positiva

I Runnerini Doc indomiti protagonisti su tutti i fronti. La compagine della coach Vittoria Bertelloni e Riccardo Lazzarotti continua a far parlare di sé, alle gare del Corrilunigiana, alla pista Csi e alle kermesse podistiche Uisp. I riscontri sono un’ infinità. Dopo l’esordio proficuo nel Trofeo Proavis a Castelnuovo Magra, è stata la volta del Trofeo verde città ad Olivola nel Corrilunigiana ed il giorno seguente a Borgo a Buggiano nella corsa su strada Fidal. Nel fine settimana seguente doppio appuntamento tra Pisa, campionato regionale Csi e in casa con la Stramontignoso in cui i Runnerini fanno incetta di podi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net