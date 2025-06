Atalanta e se Lookman restasse? Le squadre che lo vogliono e la richiesta altissima dei nerazzurri

L’Atalanta sogna di blindare Lookman, il gioiello che ha acceso l’entusiasmo dei tifosi con le sue magie. La richiesta altissima da parte di altri club non spegne l’ottimismo bergamasco, mentre i nerazzurri continuano a credere nel valore del loro attaccante. Se Lookman decidesse di restare, la Dea avrebbe tutte le carte in regola per sognare ancora in grande, puntando a una stagione da protagonisti anche in Champions League.

I tifosi dell`Atalanta ci sperano ancora: Lookman potrebbe convincersi a rimanere in nerazzurro un`altra stagione, per giocare la Champions da. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

