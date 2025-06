Astronave per il lavoro.

hanno avuto l'opportunità di esplorare il meraviglioso mondo dello spazio attraverso laboratori interattivi e attività coinvolgenti. Questo entusiasmo dimostra quanto il desiderio di conoscere l’universo possa accendere la passione per la scienza e l’innovazione. E chissà, magari tra questi giovani sognatori si nasconde il prossimo grande astronomo o astronauta del domani. La curiosità è il primo passo verso le stelle!

«Da grande voglio fare l’astronauta». Viaggiare nello spazio è un sogno nel cassetto ricorrente, tra bambini e ragazzi. Indossare la mitica tuta con lo scafandro, il pianeta Terra osservato da un oblò lontano, l’assenza di gravità che dà la sensazione di volare: sono tutte esperienze che stimolano una fascinazione impareggiabile sui più giovani. Nel corso dell’anno scolastico che si è appena concluso, circa un migliaio di studenti di cinque scuole di Roma hanno potuto conoscere da vicino questo mondo. Il progetto “Moonshot” – portato in Italia da Novi Education, realizzato in collaborazione con lo Houston Space Center della Nasa e sostenuto da Banca Ifis – ha portato in aula temi come i principi della missilistica, le tecnologie spaziali e la codifica robotica per l’esplorazione lunare. 🔗 Leggi su Tpi.it