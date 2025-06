Astori processo bis | nuova condanna per il medico Galanti

Il processo bis per il caso Astori si infittisce: questa volta, il medico pratese Giorgio Galanti riceve una nuova condanna, questa volta per falso ideologico. La vicenda che coinvolge l'esame dello 'strain' e la tragica scomparsa del capitano viola continua a scuotere Firenze, portando alla ribalta responsabilità e dilemmi etici nel mondo dello sport. Ma quali sono le implicazioni di questa recente sentenza?

Firenze, 13 giugno 2025 – Il medico pratese Giorgio Galanti, ex direttore della medicina sportiva di Careggi, è stato condannato a un anno per falso ideologico nel processo sullo ' strain ', esame a cui venne sottoposto il capitano viola nell'ultima visita per idoneità sportiva prima della sua morte. Otto mesi la pena inflitta agli altri due imputati, il medico Amedeo Modesti e l'infermiera Loira Toncelli. Sono stati invece rigettate le richieste risarcitorie delle parti civili, famiglia Astori e Francesca Fioretti La difesa di Galanti, retta dall'avvocato Sigfrido Fenyes, aveva chiesto l’assoluzione mentre il pm Antonino Nastasi aveva chiesto le condanne di tutti gli imputati (tre anni e quattro mesi per il medico pratese, tre anni per Toncelli, un anno e quattro mesi per Modesti). 🔗 Leggi su Lanazione.it