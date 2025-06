Asti le maestre che chiamavano zulu i bambini di origine africana e rubavano i pasti dagli zaini

In un’epoca in cui la sensibilità e il rispetto dovrebbero essere al centro dell’educazione, emergono notizie inquietanti da Asti. Beatrice e Monica, maestre dell’asilo paritario L’albero dei ragazzi, sono state indagate per maltrattamenti e sospese dall’insegnamento. Le loro parole rivelano un’interpretazione distorta del loro operato, sollevando domande sulla linea tra innocenza e colpevolezza. La verità si nasconde dietro le accuse, e il dibattito è aperto: fino a quando si può parlare di libertà di espressione senza oltrepassare i

Beatrice e Monica sono due maestre e socie dell’asilo paritario L’albero dei ragazzi ad Asti in Piemonte. E sono indagate per maltrattamenti su minori. Il gip le ha sospese per un anno dall’insegnamento. Ma loro dicono a La Stampa di non aver fatto nulla di male. «Chiamare zulu un bambino africano non è un insulto, c’era anche una canzone. Non se la ricorda? Comunque con l’insegnamento ho chiuso, non si può più dire niente a scuola che subito ti mettono in croce», sostiene Beatrice. Secondo lei non c’è stata «nessuna violenza sui bambini: esagerazioni. Meno male che ci sono i filmati, sono a mia difesa. 🔗 Leggi su Open.online