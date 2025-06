Aste per gli stabilimenti balneari Il Comune avvia il percorso

Il dibattito sulle aste per gli stabilimenti balneari si fa sempre più acceso, coinvolgendo istituzioni di ogni livello. Dopo aver ascoltato il governo, i tribunali e la Corte di Giustizia Ue, ora tocca anche agli enti locali, come il Comune di San Benedetto, che ha avviato le procedure preliminari. I criteri, ancora in fase di definizione, delineano un percorso che cambierà radicalmente il futuro delle spiagge italiane. Il tutto, per garantire trasparenza e sostenibilità nel settore.

Delle aste per gli stabilimenti balneari hanno parlato tutti: governo, tribunali amministrativi regionali, Consiglio di Stato, Corte di Giustizia Ue. E ora iniziano a parlarne anche gli enti locali. Fra questi anche il comune di San Benedetto, che ha cominciato a dettare gli indirizzi per avviare le procedure di evidenza pubblica. Criteri ancora vaghi e più che altro programmatici sul percorso da seguire per arrivare, fra due anni, alla nuova assegnazione. Si tratta di un primo passo, che però farà da base per altri, all’interno di una cornice interpretativa della direttiva Bolkestein che non sembra più suscettibile di interpretazioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Aste per gli stabilimenti balneari. Il Comune avvia il percorso

In questa notizia si parla di: aste - stabilimenti - balneari - comune

È iniziata ieri la consegna della Bandiera Blù negli stabilimenti balneari della spiaggia di velluto. Il vessillo, dentro una sacca... Vai su Facebook

Aste per gli stabilimenti balneari. Il Comune avvia il percorso; Aste dei bagni in Versilia, il Comune di Camaiore fissa criteri e regole per chi parteciperà: quali sono; Balneari, le concessioni tornano in ballo: il Comune di Genova mette a “gara” 23 stabilimenti.

Chalet all’asta, a San Benedetto avviata la procedura: il Comune istituisce il tavolo tecnico Lo riporta corriereadriatico.it: SAN BENEDETTO Il Comune ha avviato l’iter per organizzare le aste delle concessioni balneari.