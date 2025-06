Assunta Scutto si prende il mondo | il palmares della campana

Assunta Scutto si prende il mondo e conquista il suo meritato spazio nella storia del judo italiano. Dopo essere salita sul podio per tre anni consecutivi, la judoka napoletana, cresciuta nello Star Judo Club Maddaloni e ora componente delle Fiamme Gialle, realizza il sogno di portare a casa l’oro ai Mondiali -48 kg. La sua determinazione e talento brillano ancora una volta, confermando che il suo percorso è solo all’inizio di nuove grandi sfide.

Per il quarto anno consecutivo Assunta Scutto sale sul podio ai Mondiali di judo e finalmente centra la medaglia d’oro: la judoka classe 2002 nata a Napoli, cresciuta nello Star Judo Club Maddaloni e poi entrata a far parte del Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, è la nuova campionessa del mondo nei -48 kg. Nella medesima categoria di peso l’azzurra, infatti, sia a Tashkent 2022 che a Doha 2023 era salita sul gradino più basso del podio, conquistando la medaglia di bronzo, mentre ad Abu Dhabi 2024 aveva centrato la piazza d’onore, venendo sconfitta in finale e conquistando l’argento. Nel corso di questa stagione, prima del successo odierno, era arrivato il bronzo agli Europei di Podgorica, infine quest’oggi nella rassegna iridata di Budapest è finalmente salita sul gradino più alto del podio, conquistando la medaglia d’oro ed il titolo mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it