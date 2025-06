ASSUNTA D’ORO! Scutto completa il capolavoro e si laurea campionessa del mondo di judo!

Assunta Scutto, con il suo talento e determinazione, completa il suo capolavoro e si laurea Campionessa del Mondo di judo a soli 23 anni. La napoletana, già protagonista nelle competizioni internazionali, conquista un posto d’onore nella storia dello sport italiano, dimostrando che con passione e impegno si può raggiungere l’eccellenza. Questa vittoria rappresenta un traguardo straordinario non solo per lei, ma per tutto il movimento del judo nel nostro Paese, aprendo nuove strade per le future generazioni.

A soli 23 anni Assunta Scutto entra di diritto nella leggenda del judo italiano, laureandosi Campionessa del Mondo nella categoria fino a 48 kg al termine di una cavalcata entusiasmante sul tatami della LászlĂł Papp Arena di Budapest. La napoletana, sempre sul podio nelle quattro rassegne iridate senior disputate in carriera, diventa così l'azzurra (uomini compresi) piĂą medagliata di sempre ai Mondiali dopo i bronzi del 2022 e 2023 e l'argento del 2024. Susy ha costruito gran parte della sua impresa odierna nelle eliminatorie, rischiando grosso soprattutto agli ottavi nel Golden Score con la mongola Narantsetseg Ganbaatar e poi cambiando passo a partire dai quarti di finale con tre ippon consecutivi che l'hanno proiettata sul trono iridato della -48 kg dopo la grande delusione della scorsa estate ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.

