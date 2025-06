Assicurazione auto rallentano gli aumenti ma si spende di più rispetto a un anno fa

Se pensavate che gli aumenti delle tariffe auto si fossero stabilizzati, vi sbagliate di grosso: i costi sono ancora più alti rispetto all’anno scorso, con un incremento di circa 249 euro. I cittadini del Lazio, tra rincari quotidiani e spese crescenti, devono affrontare una doppia sfida. La corsa ai rincari si è rallentata, ma i prezzi restano elevati. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nel mercato assicurativo e come proteggersi in questo panorama in evoluzione.

La corsa al rialzo ha rallentato ma i costi sono maggiori rispetto a quelli di un anno fa. Gli abitanti del Lazio, oltre a far fronte al caro vita, devono anche vedersela con gli aumenti dell'Rc auto. Negli ultimi 12 mesi i premi sono aumentati praticamente ovunque ma con differenze importanti.

