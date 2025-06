Assemblea Generale Onu approva risoluzione umanitaria su Gaza | pressioni su Israele

L'Assemblea Generale dell'ONU ha approvato con larga maggioranza una risoluzione umanitaria cruciale su Gaza, chiedendo misure decisive per alleviare la crisi e fare pressione su Israele. Con il sostegno di 149 paesi, tra cui l’Italia, e un chiaro appello al cessate il fuoco immediato, si apre un nuovo capitolo nel tentativo di trovare una soluzione diplomatica a una delle crisi più urgenti del momento. La strada verso la pace passa anche attraverso queste decisioni decisive.

L'Assemblea Generale dell'Onu approva una risoluzione sulla situazione umanitaria a Gaza in cui chiede "tutte le misure" necessarie per far pressione su Israele. La bozza è stata approvata con 149 voti a favore, inclusa l'Italia, 12 contrari (tra cui Usa e Israele) e 19 astenuti. Dopo il veto degli Stati Uniti al Consiglio di Sicurezza Onu, l'Assemblea Generale ha chiesto giovedì un cessate il fuoco immediato a Gaza, oltre che l'adozione di "tutte le misure necessarie" per fare pressione su Israele. I 12 paesi contrari, oltre a Israele e Stati Uniti, sono Argentina, Fiji, Ungheria, Micronesia, Nauru, Palau, Papua Nuova Guinea, Uruguay, Tonga, Tuvalu, Paraguay. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Assemblea Generale Onu approva risoluzione umanitaria su Gaza: pressioni su Israele

