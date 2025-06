Assegnazioni provvisorie 25 26 | non si può chiedere nel comune di titolarità Eccezioni

Se sei docente interessato alle assegnazioni provvisorie per le classi 25/26, è importante conoscere le regole che regolano questa procedura. In generale, non si può richiedere un’assegnazione provvisoria nel comune di titolarità, salvo rare eccezioni. Questa limitazione mira a garantire una distribuzione equa del personale. Scopriamo insieme quali sono le eccezioni e come orientarsi nel complesso mondo delle assegnazioni.

L'assegnazione provvisoria non si può chiedere all'interno dello comune di titolarità, eccetto che in un determinato caso. L'articolo Assegnazioni provvisorie 2526: non si può chiedere nel comune di titolarità. Eccezioni . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

