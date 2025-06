assegnate due borse per sostenere la ricerca medica

Grazie alla generosità della delegazione di Viareggio di Fondazione Umberto Veronesi, guidata da Marina Gridelli, sono state assegnate due borse di studio per sostenere la ricerca medica. Questi fondi permetteranno a ricercatrici come Elena Andreucci e Francesca Binacchi di portare avanti progetti innovativi, offrendo nuove speranze ai pazienti. La dottoressa Andreucci, ad esempio, si dedica alla combinazione di radioterapia e immunoterapia, un passo cruciale nella lotta contro...

Grazie ai fondi raccolti della delegazione di Viareggio di Fondazione Umberto Veronesi, guidata da Marina Gridelli, sono state finanziate due borse annuali per i progetti delle ricercatrici Elena Andreucci e Francesca Binacchi. La dottoressa Andreucci è impegnata con l’università di Firenze in un progetto che mira a valutare la combinazione di radioterapia e immunoterapia come possibilità terapeutica per i pazienti che non rispondono ai trattamenti attuali. In occasione della cerimonia di premiazione accolta nell’aula magna dell’Università Statale di Milano, è stata premiata anche la dottoressa Binacchi, viareggina, impegnata con l’università di Pisa in un progetto che mira a trovare nuove strategie terapeutiche per la leucemia promielocitica acuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it