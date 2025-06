Assediati dal degrado in galleria Fanzago A Bergamo l’emergenza senza tetto si è solo spostata

La galleria Fanzago di Bergamo si sta trasformando in un simbolo di degrado e disagio, con residenti e commercianti esasperati dalla presenza incontrollata di senzatetto, tossici e spacciatori. La situazione, che sembrava temporaneamente sotto controllo dopo l’ultimo intervento, si ripropone con più forza, alimentando paura e insicurezza nella zona. È urgente intervenire per ridare dignità e sicurezza a questo angolo di città , perché nessuno dovrebbe sentirsi abbandonato in strada.

Bergamo – Non si placa la rabbia dei residenti e dei commercianti della galleria Fanzago, a due passi dal centro di Bergamo, per il degrado dell'area a causa della presenza sempre più massiccia di senzatetto e di tossici e spacciatori che stazionano tutto il giorno nella zona e vi dormono la notte. Dopo l'ultimo massiccio allontanamento di queste persone dalla stazione delle Autolinee, un paio di mesi fa, la geografia dei luoghi che accolgono clochard e spacciatori è cambiata, spostandosi di appena 300 metri. Un disagio per chi transita, ma ancora di più per chi nella galleria ci vive e lavora e i cui appelli alle istituzioni, affinché intervengano per alleggerire questa situazione, sembrano cadere nel vuoto, nonostante azioni e controlli siano stati rafforzati.

