Assalto al Pd Bettini allo scoperto | Guardare a forze liberali

L'assalto al PD di Bettini e le aperture verso le forze liberali scuotono il panorama politico, evidenziando tensioni interne e strategie future. Il retroscena pubblicato su Il Tempo svela un clima di confronto acuto, soprattutto dopo il flop referendario che ha messo sotto pressione la segreteria di Elly Schlein. È il momento di capire come queste dinamiche influenzeranno il percorso del partito e l’intera scena politica italiana.

Ha suscitato reazioni il retroscena sul Pd pubblicato su Il Tempo di venerdì 13 giugno. Un vero e proprio assalto alla segreteria di Elly Schlein all'indomani del clamoroso flop ai Referendum promossi dalla Cgil, quelli sul lavoro, e varie associazioni, quello sulla cittadinanza breve, su cui il Partito democratico è andato "all in". Dai circoli "Più uno " di Ernesto Maria Ruffini, l'ex direttore dell'Agenzia delle entrate attivissimo al centro, alla "tenda moderata" auspicata da Goffredo Bettini. E proprio il dem considerato un'eminenza grigia del partito prende spunto dal nostro articolo per mandare segnali di fumo nella galassia progressista.