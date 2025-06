Aspetta che i ragazzi tornino a casa di notte e li rapina con un coltello | 46enne arrestato in centro a Napoli

Un uomo di 46 anni è stato arrestato nel cuore di Napoli, sospettato di aver colpito ripetutamente giovani tra il 17 e il 21 aprile, minacciandoli con un coltello durante le loro rotte notturne. La sua cattura rappresenta un passo importante nella tutela dei cittadini e della tranquillità urbana. Scopri di più su questa vicenda e sulle misure adottate per garantire la sicurezza in città.

L'uomo, tra il 17 e il 21 aprile scorso, avrebbe commesso numerose rapine ai danni di ragazzi che, nelle ore notturne, rincasavano in centro a Napoli. Il 46enne è stato arrestato dalla polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rapinava ragazzi che tornavano a casa dalla movida: arrestato - È stato arrestato un 46enne napoletano accusato di aver messo a segno tre rapine in pochi giorni, tra il 17 e il 21 aprile scorsi, ai danni di giovani rientrati a casa nelle ore notturne. napolitoday.it scrive

Napoli, arrestato un 46enne per rapina e porto d'armi - Questa mattina la polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un quarantaseienne napoletano, con ... Lo riporta msn.com

Rapinava i giovani minacciandoli col coltello, arrestato 46enne a Napoli - In tutti gli episodi, l’indagato, utilizzando un’arma da taglio, avrebbe minacciato di fare del male alle vittime facendosi consegnare tutto quanto era in loro possesso, per poi darsi alla fuga ... Secondo internapoli.it