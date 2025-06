Asp Palermo in 440 a Baucina per l' open day della prevenzione | domenica si replica ad Altofonte

L’ASP di Palermo continua a portare la prevenzione direttamente nelle comunità, offrendo servizi gratuiti e accessibili a tutti. Dopo le tappe di Caltavuturo e Borgetto, l’Open Day si è svolto a Baucina con grande successo, coinvolgendo 440 cittadini in screening oncologici e altri esami essenziali. E domenica prossima, l’appuntamento si ripete ad Altfonte: un’opportunità imperdibile per prendersi cura della propria salute in modo semplice e gratuito.

Prosegue il viaggio della prevenzione dell’Asp di Palermo nei comuni del territorio. Dopo Caltavuturo e Borgetto, l’Open Day itinerante ha fatto tappa a Baucina, registrando un’ottima partecipazione: sono state complessivamente 440 le prestazioni erogate gratuitamente, tra screening oncologici. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Asp Palermo, in 440 a Baucina per l'open day della prevenzione: domenica si replica ad Altofonte

In questa notizia si parla di: palermo - baucina - open - prevenzione

GRANDE PARTECIPAZIONE ALL’OPEN DAY DELL’ASP A BORGETTO GIOVEDI’ 12 TAPPA A BAUCINA, DOMENICA 15 AD ALTOFONTE - Grande partecipazione questa mattina a Borgetto all’Open Day Itinerante della Prevenzione organizzato dall’Asp di P Vai su Facebook

Asp Palermo, in 440 a Baucina per l'open day della prevenzione: domenica si replica ad Altofonte; Asp di Palermo, grande affluenza all’Open day a Borgetto; La prevenzione oncologica e i vaccini anti covid19, nuova tappa dell’open day.

Asp Palermo, grande partecipazione a Baucina per Open Day ansa.it scrive: Dopo Caltavuturo e Borgetto, l'Open Day itinerante ha fatto tappa a Baucina, registrando un'ottima partecipazione: ...