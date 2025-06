Asllani Inter nuovo interesse dalla Serie A | ora il centrocampista è a rischio la situazione

Kristjan Asllani, talento albanese dell’Inter, sta attirando l'interesse di diverse squadre dopo il Mondiale per Club. La Fiorentina, in particolare, sarebbe pronta a rivoluzionare il proprio centrocampo puntando proprio sul centrocampista nerazzurro, che potrebbe lasciare Milano in cerca di più spazio. Resta da capire se questa operazione si concretizzerà a breve, ma le novità sono all'orizzonte e promettono di scuotere il mercato di gennaio.

Asllani Inter, le ultime sul futuro del centrocampista albanese in nerazzurro dopo il Mondiale per Club. Tutti i dettagli in merito. La Fiorentina è pronta a rivoluzionare il proprio centrocampo e tra gli obiettivi principali spunta un nome che riguarda da vicino l' Inter: Kristjan Asllani. Il regista albanese, chiuso in nerazzurro dalla concorrenza di peso, potrebbe lasciare Milano in cerca di maggior spazio, e la pista che porta a Firenze si fa sempre più concreta secondo La Gazzetta dello Sport. Con le partenze di Adli e Folorunsho, e il possibile ritorno di Cataldi alla Lazio, la Viola ha urgente bisogno di rinforzare la mediana.

