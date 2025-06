Ascolti tv i dati del 12 giugni 2025

I dati degli ascolti tv del 12 giugno 2025 evidenziano il successo della fiction Rai in replica, con Don Matteo 13 che conquista oltre 2,3 milioni di spettatori. Un risultato che conferma l'apprezzamento per le produzioni di qualità e la passione del pubblico italiano per le storie avvincenti. E mentre alcuni programmi continuano a raccogliere consensi, altri devono confrontarsi con un pubblico sempre più selettivo. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa serata televisiva.

Bene la fiction Rai in replica. Nella serata di ieri, giovedì 12 giugno 2025, su Rai1 la replica di Don Matteo 13 ha registrato 2.296.000 spettatori pari al 16% di share. Alle spalle, su Canale5 Avanti un Altro si ferma a 1.776.000 spettatori con uno share dell'11.9%. Su Rai2 Ore 14 Sera registra 1.020.000 spettatori pari all'8.3%. Su Italia1 FBI: Most Wanted  incolla davanti al video 661.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 l'ultimo appuntamento con Donne sull'orlo di una crisi di nervi  segna 706.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio  totalizza un a.m. di 691.000 spettatori (6%).

