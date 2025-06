Ascolti TV | Giovedì 12 Giugno 2025 Don Matteo 16% vince facile contro Avanti un Altro 11.9% Ore 14 Sera parte forte 8.3%

Una serata televisiva ricca di emozioni e sfide tra i protagonisti delle reti italiane. Don Matteo 13 su Rai1 conquista ancora il pubblico, mentre Avanti un Altro su Canale5 continua a divertire milioni di italiani. Con un mix di intrattenimento e suspense, le scelte televisive di ieri sera hanno dimostrato come la programmazione riesca a coinvolgere diverse fasce di spettatori. Ma quali sono stati i numeri più sorprendenti? Scopriamolo insieme.

Nella serata di ieri, giovedì 12 giugno 2025, su Rai1 la replica di Don Matteo 13 ha interessato 2.296.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale5 Avanti un Altro ha conquistato 1.776.000 spettatori con uno share dell’11.9%. Su Rai2, dopo la presentazione (1.227.000 – 7.1%), Ore 14 Sera intrattiene 1.020.000 spettatori pari all’8.3%. Su Italia1 FBI: Most Wanted incolla davanti al video 661.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3, dopo la presentazione (666.000 – 3.8%), l’ultimo appuntamento con Donne sull’orlo di una crisi di nervi segna 706.000 spettatori (5.2%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 12 Giugno 2025. Don Matteo (16%) vince facile contro Avanti un Altro (11.9%), Ore 14 Sera parte forte (8.3%)

In questa notizia si parla di: giovedì - giugno - matteo - avanti

Big Mama live giovedì 12 giugno presso Apple via del Corso a Roma - Non perdere l'evento BigMama live giovedì 12 giugno presso l'Apple Store di Via del Corso a Roma, un esclusivo appuntamento del programma Today at Apple in collaborazione con Apple Music.

Ascolti TV | Giovedì 12 Giugno 2025. Don Matteo (16%) vince facile contro Avanti un Altro (11.9%), Ore 14 Sera parte forte (8.3%) Infante supera Del Debbio (6%) e Formigli (6.6%), Chiambretti chiude al 5.2%. Tutti i dati Vai su Facebook

Ieri e oggi in TV — Ascolti di giovedì 12 giugno 2025: 2,3 milioni (16%) per una replica della serie italiana Don Matteo 13; 1,7 milioni (11,9%) per Avanti un altro! https://ift.tt/YF7uvR1 Vai su X

Ascolti tv ieri giovedì 12 giugno chi vince tra Don Matteo, Avanti un altro, Milo Infante e Dritto e Rovescio; Ascolti tv giovedì 12 giugno: chi ha vinto tra Don Matteo 13 e Avanti un altro; Ascolti tv ieri (12 giugno): Milo Infante parte col botto, l'addio di Terence Hill schiaccia Bonolis.