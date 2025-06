Ascolti tv del 12 giugno chi ha vinto tra Don Matteo 13 e Avanti un altro!

Lo scontro tra due titoli amatissimi del panorama televisivo italiano si è ripetuto giovedì 12 giugno, offrendo agli spettatori un duello all’ultimo ascolto: da un lato, la tanto attesa replica di Don Matteo 13 con il commovente addio di Terence Hill, e dall’altro, lo show di Paolo Bonolis, sempre irresistibile. Ma chi ha conquistato il pubblico e vinto la sfida degli ascolti? Scopriamolo insieme.

Giovedì 12 giugno si è ripetuta la sfida degli ascolti tv tra Don Matteo 13 in replica su Rai 1 e lo show di Paolo Bonolis, Avanti un altro!, su Canale 5. Puntata cruciale quella di Don Matteo 13, andata in onda ieri sera su Rai 1, infatti è quella in cui Terence Hill lascia per sempre la tonaca, cedendo il testimone a Raoul Bova che interpreta Don Massimo. Su Canale 5 è tornato il consueto appuntamento con Avanti un altro!, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Invece su Rai 3 abbiamo ritrovato Piero Chiambretti con Donne sull'orlo di una crisi di nervi. Su Rai 2 Milo Infante ha condotto la prima puntata di Ore 14 di sera, occupandosi dei principali casi di cronaca e i gialli che ancora attendono di essere risolti.