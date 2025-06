Ascolti di ieri ‘Ore 14 sera’ supera 1 milione di spettatori con share 8.3%

Il giovedì sera di Rai2 torna sotto i riflettori, grazie all’eccezionale successo di "Ore 14 con Milo", che ha superato un milione di spettatori con uno share dell’83%. Dopo anni di tentativi falliti e programmazioni poco fortunate, l’emittente si risolleva, dimostrando che con la formula giusta si può riconquistare il pubblico. La sfida ora è mantenere questa performance e consolidare il rinnovato interesse.

Il giovedì sera di Rai2 torna a sorridere dopo un periodo che ha fatto rimpiangere i programmi di Michele Santoro, almeno dal punto di vista degli ascolti. Più di un conduttore ha provato a prendersi l’eredità ma con risultati non soddisfacenti. Basta ricordare il programma dell’ex Iena, Antonino Monteleone, chiuso in anticipo per scarsi ascolti. Questa volta però il deficit di audience è stato colmato con la prima serale di Ore 14 con Milo Infante, dal titolo ‘Ore 14 sera’. Il programma ha ottenuto una media di 1.020.000 spettatori pari all’8.3% di share. Ha fatto meglio dei più collaudati Piazzapulita su La7 (764 mila e 6. 🔗 Leggi su Lapresse.it