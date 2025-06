Ascoli attende il verdetto Covisoc per la partecipazione alla Serie C

Ascoli attende con trepidazione il verdetto della Covisoc, decisivo per la sua partecipazione alla Serie C. La commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistico sta per ufficializzare la decisione che potrebbe aprire le porte alla prossima stagione del club bianconero. Dopo alcune incertezze legate ai crediti fiscali, si guarda con speranza al responso, che potrebbe rappresentare la svolta decisiva per il futuro dei colori dell’Ascoli. Sarà questo il momento che cambierà le sorti del Picchio?

Ascoli, oggi il responso della Covisoc. Il Picchio attende con una certa impazienza la risposta della Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistico. Sarà questo il verdetto che potrà fornire in via ufficiale il semaforo verde alla partecipazione del club bianconero alla prossima stagione di serie C. Nell’ultimo periodo a destare qualche preoccupazione è stata la questione legata ai crediti fiscali, ma la speranza degli attuali vertici societari e dei tifosi è che tutto rientri nella norma. Una volta ricevuto l’ok l’Ascoli si potrà presentare ai nastri di partenza del prossimo torneo di terza serie, quello che vedrà la storica società di corso Vittorio Emanuele chiamata a far dimenticare l’ultima deludente stagione che alla resa dei conti ha partorito una salvezza non particolarmente esaltante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ascoli attende il verdetto Covisoc per la partecipazione alla Serie C

In questa notizia si parla di: ascoli - attende - verdetto - covisoc

Ascoli attende il verdetto Covisoc per la partecipazione alla Serie C; Ascoli: attesa per il verdetto Covisoc e il futuro del club in bilico; Ascoli: attesa per l'ammissione in Serie C tra indagini e preoccupazioni.

Ascoli attende il verdetto Covisoc per la partecipazione alla Serie C Si legge su msn.com: Il Picchio attende con una certa impazienza la risposta della Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistico.