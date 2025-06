Artistic International Series 2025 | al via la finale di pattinaggio a rotelle

Artistic International Series 2025 sta regalando emozioni senza precedenti. Dopo le tappe di Buenos Aires e Trieste, oggi si apre la fase decisiva della grande finale di pattinaggio a rotelle, dove i migliori atleti del mondo si sfidano in un duello mozzafiato. La competizione, che culminerà domenica, promette spettacolo, talento e adrenalina. Questa mattina, intanto, scendono in pista i primi protagonisti, pronti a scrivere il loro nome nella storia di questo prestigioso evento.

In termini ciclistici potremmo dire che oggi parte la lunga volata finale della manifestazione internazionale di pattinaggio artistico a rotelle che si concluderà domenica. E la volata è quella dei grandi velocisti, o per meglio dire dei migliori pattinatori al mondo che si stanno sfidando nella terza finale, quella conclusiva dopo Buenos Aires e Trieste, delle Artistic International Series 2025, World Cup 2025. Questa mattina, intanto, scendono in pista i due reggiani che bene si sono comportati nella "Last chance", le qualificazioni che erano l’ultima possibilità per entrare tra i grandi. La giornata odierna è davvero campale, visto che i cancelli del PalaBigi di via Guasco dove è in corso la kermesse (di cui Qn-ilResto del Carlino è media partner) si apriranno alle 7,30 con la prova pista delle coppie danze junior e senior, costrette a una vera levataccia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it