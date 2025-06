Arte contemporanea Firenze la città si apre come un libro segreto

Arte contemporanea a Firenze: la città si trasforma in un libro segreto, svelato lentamente da chi sa ascoltare i silenzi tra le pietre e le vibrazioni sotto l’asfalto. In questa edizione di “Secret Florence” (fino al 5 luglio), Firenze si apre a nuovi percorsi artistici, rivelandosi come un luogo di continua riscrittura. L’arte invade spazi inattesi, invitando ogni visitatore a scoprire il suo volto nascosto e sorprendete.

di Rossella Conte Firenze si apre come un libro segreto, sfogliato lentamente da chi sa ascoltare i silenzi tra le pietre e le vibrazioni nascoste sotto l’asfalto. In questa nuova edizione di ’ Secret Florence ’ (fino al 5 luglio), la città si lascia attraversare da traiettorie artistiche che ne cambiano la percezione, restituendola come luogo di continua riscrittura. L’ arte contemporanea entra in spazi mai pensati per accoglierla, oppure noti, ma abitati da nuovi sguardi: è un invito alla scoperta e allo stupore, guidato da alcune delle realtà culturali più visionarie del panorama internazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arte contemporanea. Firenze, la città si apre come un libro segreto

In questa notizia si parla di: arte - contemporanea - firenze - città

Nasce SanBe15/C gallery, nuovo spazio per l’arte contemporanea in connessione con il territorio - Nasce sanbe15 c gallery, un nuovo spazio dedicato all'arte contemporanea a Bergamo. Situato in una storica via che unisce antiche botteghe e studi d'arte, offre un luogo di dialogo tra artisti locali e internazionali.

L’arte contemporanea nei luoghi nascosti di Firenze Dal 9 giugno al 5 luglio 2025 Torna a Firenze Secret Festival, rassegna dedicata all’arte contemporanea che dal 2015 valorizza il patrimonio urbano della città attraverso un programma multidisciplinare che Vai su Facebook

Arte contemporanea. Firenze, la città si apre come un libro segreto; Thomas J Price a Firenze: la scultura contemporanea nel cuore della città rinascimentale; Firenze e l'arte contemporanea al Gabinetto Vieusseux.