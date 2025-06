Art rock britannico Cimeli a Milano nuova puntata

Preparati a immergerti in un viaggio tra musica e arte: Milano si anima con la riapertura del Chiostro d’Estate, un evento che celebra il meglio dell’art rock britannico e i cimeli più iconici. Dalle esposizioni fotografiche di Dorothea Lange alle visite imperdibili, ogni serata svela un nuovo capitolo di cultura e emozione. Non perdere questa occasione unica di scoprire e vivere l’arte sotto il cielo milanese, perché l’estate è solo all’inizio.

A Milano, l’opening della bella stagione segna la riapertura al Museo Diocesano delle porte del chiostro per l’iniziativa ’Il Chiostro d’Estate’, rassegna che trasforma in un’occasione speciale ogni serata, dal lunedì alla domenica, ore 17.30 - 22.30, formula a 12 euro comprensiva di prima consumazione al bistrot e ingresso alle esposizioni in corso: gli scatti della fotografa americana Dorothea Lange (fino al 19 ottobre) e ’Sony World Photography Awards 2025’ (da oggi al 28 settembre). Nel sontuoso palazzo milanese di corso Venezia 52, sede della Fondazione Luigi Rovati, con Museo scrigno di una straordinaria collezione etrusca e moderna, il Padiglione d’arte (da serra e ricovero per gli arredi del giardino, ristrutturato e riconvertito in spazio espositivo) ospita la seconda puntata di ‘Echoes. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Art rock britannico. Cimeli a Milano, nuova puntata

In questa notizia si parla di: milano - rock - britannico - cimeli

Imagine Dragons, il pop rock ottimista della band Usa conquista Milano - Gli Imagine Dragons hanno infiammato Milano con il loro pop rock contagioso, portando sul palco dell’Ippodromo La Maura un'atmosfera vibrante e ottimista.

Art rock britannico. Cimeli a Milano, nuova puntata; I Beatles visti da vicino (a Milano); Who are you, l’arte incontra la musica: in mostra i 60 anni degli Who.

Hard Rock Cafè Milano, oggi l’apertura: cibo, musica e i cimeli delle star (da Madonna ai Maroon 5) Si legge su milano.corriere.it: Dopo mesi di attesa ha aperto oggi al pubblico Hard Rock Cafè in via Dante 5, a due passi dal Duomo.