Arsenal Transfer Target elogiata dalla leggenda italiana

Il futuro di Moise Kean si fa sempre più intrigante, con l'Arsenal che lo vede come possibile rinforzo. La leggenda italiana Christian Vieri ha rivolto parole di ammirazione verso l’attaccante della Fiorentina, sottolineando il suo talento e il suo potenziale. Dopo un passato tra Everton e ora in grande spolvero a Firenze, Kean si sta affermando come uno dei nomi più caldi del mercato. La sua prossima destinazione potrebbe cambiare le sorti della sua carriera e…

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’attaccante della Fiorentina Moise Kean ha guadagnato grandi elogi dalla leggenda italiana Christian Vieri in mezzo all’interesse di trasferimento dall’Arsenal. Il venticinquenne ha precedentemente caduto in Premier League con Everton, ma ora sembra tornare al meglio con un incantesimo impressionante alla Fiorentina. Kean ha segnato 26 gol e ha contribuito con tre assist in tutte le competizioni per club e country nella stagione appena spariti, e Vieri è un grande fan. Parlando sul podcast di calcio italiano, Vieri ha discusso dei problemi con il centro-coste nell’attuale squadra nazionale italiana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: arsenal - leggenda - italiana - transfer

La mancanza di trofei dell’ex leggenda dell’Arsenal Legend del club, accumulando la pressione su Arteta - Thierry Henry ha sollevato dubbi sulla mancanza di trofei dell'Arsenal sotto la direzione di Mikel Arteta, accrescendo la pressione sull'allenatore.

Leggende Arsenal-Milan Glorie: i biglietti in vendita libera Segnala milannews.it: Il match vedrà sfidarsi le Leggende dell’Arsenal e il Milan Glorie in una sfida da 90 minuti.