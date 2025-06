Arrivano nuovi agenti di Polizia a Lugo Fratelli d' Italia | Segnale concreto per la sicurezza del territorio

arriva come risposta concreta alle esigenze di sicurezza della comunità lughese. L’incremento del personale rappresenta un segnale forte di attenzione e impegno per tutelare i cittadini e rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio, garantendo un presidio più efficace e rassicurante per tutti. Questo passo avanti testimonia la determinazione del nostro partito nel promuovere un ambiente più sicuro e protetto.

"A partire dal mese di settembre, l'organico del Commissariato di Polizia di Lugo sarà potenziato con l'arrivo di sei nuovi agenti". Ad annunciarlo sono la senatrice di Fratelli d'Italia Marta Farolfi e il consigliere regionale Alberto Ferrero, che commentano: "L'incremento del personale.

