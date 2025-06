Arriva l' estate e Rodia si trasforma in una giungla | Sosta selvaggia e viabilità nel caos

Arriva l’estate e Rodia si trasforma in una vera giungla di caos e sosta selvaggia, dove le regole sembrano dimenticate e la viabilità va in tilt. Tra file tripli e mancanza di disciplina, il Comitato Pro Rodia denuncia questa situazione insostenibile, chiedendo interventi immediati all’amministrazione comunale. Con una richiesta formale indirizzata al Presidente, si cerca di ridare ordine e sicurezza a questa zona, affinché tutti possano godersi l’estate senza preoccupazioni.

