arriva il terzo raduno dei volontari della protezione civile della provincia di genova

Preparati a vivere un evento speciale: domenica 15 giugno a Casella si tiene il terzo raduno dei volontari della protezione civile di Genova. Un'occasione unica per conoscere chi si impegna con dedizione, condividere esperienze e rafforzare il senso di comunità . Vieni a scoprire i volti e le storie di chi, ogni giorno, lavora per tutelare la nostra sicurezza. Non mancare!

