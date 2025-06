Arriva il montascale al liceo Monti di Chieri la mamma che ha denunciato le barriere | Non devo ringraziare

Arriva una svolta importante al Liceo Monti di Chieri: entro fine agosto, un nuovo montascale sostituirà quello guasto da anni, garantendo autonomia e accessibilità agli studenti in carrozzella. Questa iniziativa, promossa dalla Città, nasce dall’impegno di una mamma che ha denunciato le barriere e ha acceso i riflettori sull’inclusione. Un passo concreto verso un futuro più equo, dove nessuno si senta escluso. La scuola si apre finalmente a tutti.

Entro fine agosto, all’ingresso principale del liceo Monti di Chieri sarà installato un nuovo montascale, al posto del vecchio guasto da diversi anni. In questo modo, le persone in carrozzella potranno accedere autonomamente alla scuola anche da lì. Lo promette oggi, 13 giugno 2025, la Città. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Arriva il montascale al liceo Monti di Chieri, la mamma che ha denunciato le barriere: "Non devo ringraziare"

In questa notizia si parla di: montascale - liceo - monti - chieri

Ogni mattina, Tommaso, un ragazzo di 15 anni, si presenta con venti minuti di anticipo davanti al suo liceo scientifico Augusto Monti di Chieri, Torino. Non per chiacchierare con i compagni o per ripassare: quei minuti sono una lotta quotidiana per superare un Vai su Facebook

Arriva il montascale al liceo Monti di Chieri, la mamma che ha denunciato le barriere: Non devo ringraziare; Accessibilità al liceo Monti: in arrivo nuovi montascale e lavori strutturali; L’odissea di Tommaso sulla sedia a rotelle: gimkana per arrivare in classe, escluso da bar e cortile.

Arriva il montascale al liceo Monti di Chieri, la mamma che ha denunciato le barriere: "Non devo ringraziare" Lo riporta torinotoday.it: Entro fine agosto, all’ingresso principale del liceo Monti di Chieri sarà installato un nuovo montascale, al posto del vecchio guasto da diversi anni.