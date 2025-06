Arriva il car-sharing tra lago e monti in altri 10 comuni lecchesi

Arriva il nuovo car sharing tra lago e monti, un'iniziativa rivoluzionaria per migliorare la mobilità sostenibile nelle splendide terre lecchesi. Dal 15 giugno al 15 ottobre, grazie alla collaborazione tra l’Agenzia TPL e E.Vai 5T, otto comuni si trasformeranno in un polo di innovazione e praticità. Scopri come questa esperienza potrà cambiare il modo di spostarsi e contribuire a un ambiente più verde. Il futuro della mobilità è già in atto: preparati a viverlo!

Nasce un nuovo servizio di mobilità sostenibile "tra lago e monti". A partire da domenica 15 giugno e fino al 15 ottobre l'Agenzia per il trasporto pubblico locale (Tpl) del bacino di Como, Lecco e Varese, in collaborazione con E.Vai 5T, lancia infatti in via sperimentale un nuovo servizio di car.

