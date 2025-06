Arriva il benestare della Covisoc | il Forlì è ufficialmente iscritto alla serie C

Con grande entusiasmo, il Forlì Calcio può finalmente brindare al suo meritato traguardo: l’iscrizione ufficiale alla Serie C, sancita dalla Covisoc. Dopo attente verifiche e l’attesa tanto desiderata, la commissione ha dato il via libera, confermando che il club è pronto a scrivere un nuovo capitolo nel calcio professionistico italiano. Ora, si apre una stagione di sfide e ambizioni: il futuro del Forlì inizia qui, con rinnovata passione e determinazione.

Si attendeva la mail di conferma nel tardo pomeriggio di venerdì e puntualmente è arrivata: la Covisoc, ente di commissione e vigilanza sulle società di calcio professionistiche, ha ufficialmente decretato l'iscrizione del Forlì Calcio alla prossima serie C. Esaminati quindi tutti i documenti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Arriva il benestare della Covisoc: il Forlì è ufficialmente iscritto alla serie C

